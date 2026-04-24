“हम बोझ हैं तो कह दो… 2027-2029 में हिसाब बराबर करेंगे!” बृजभूषण का राजनीतिक दलों खुला ऐलान

बिहार के भागलपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि डरने या निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी को लगता है कि वे अब बोझ बन चुके हैं। तो खुलकर कह दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2027 या 2029 में यह बात कह दी जाए। उसके बाद वे अपनी भूमिका और ताकत खुद साबित कर देंगे।