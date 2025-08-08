IMD alert: अगले 3 घंटे में इन 23 जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, 30 से 40 KM प्रति घंटे तेज हवा चलने का अनुमान

UP Rains: मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी कर अमेठी, अयोध्या, गोंडा- बहराइच सहित 23 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार की सुबह तड़के बारिश के बाद उमस बढ़ गई है। आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। बीते करीब 5-6 दिनों से हो रही बारिश के कारण तराई क्षेत्र के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं। गोंडा, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ ने अपना कहर शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटा में यूपी के 23 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 8, 11, 13, 14 बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार चार दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।