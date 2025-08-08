8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

गोंडा

IMD alert: अगले 3 घंटे में इन 23 जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, 30 से 40 KM प्रति घंटे तेज हवा चलने का अनुमान

IMD alert: मानसून एक बार फिर उग्र हो गया है। IMD ने अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 08, 2025

Imd alert
सांकेतिक तस्वीर जेनरेटेड Ai

IMD Alert: यूपी में बीते पांच दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की सुबह तड़के गोंडा- बहराइच सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज सुबह ताजा अपडेट जारी कर यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

UP Rains: मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी कर अमेठी, अयोध्या, गोंडा- बहराइच सहित 23 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार की सुबह तड़के बारिश के बाद उमस बढ़ गई है। आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। बीते करीब 5-6 दिनों से हो रही बारिश के कारण तराई क्षेत्र के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं। गोंडा, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ ने अपना कहर शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटा में यूपी के 23 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 8, 11, 13, 14 बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार चार दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में अगले तीन घंटा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज

Published on:

08 Aug 2025 10:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / IMD alert: अगले 3 घंटे में इन 23 जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, 30 से 40 KM प्रति घंटे तेज हवा चलने का अनुमान

