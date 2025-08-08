यूपी के इस जिले में एक IPS को नया प्रभार, तीन सीओ का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

गोंडा जिले में पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए 2023 बैच के आईपीएस अभिषेक दावाच्या को करनैलगंज का नया क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। आईआईटी भुवनेश्वर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री हासिल कर चुके अभिषेक मूल रूप से जयपुर (राजस्थान) के निवासी हैं।

नए तबादला आदेशों के तहत अब तक करनैलगंज के सीओ रहे विनय कुमार सिंह को सीओ सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि सदर के सीओ रहे राजेश कुमार सिंह को यातायात व्यवस्था का प्रभार दिया गया है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह बदलाव जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूती देगा। खासकर अभिषेक दावाच्या जैसे युवा और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अधिकारी की तैनाती से पुलिस बल में नई ऊर्जा और कामकाज में ताजगी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे जनता में सुरक्षा और भरोसे का माहौल और मजबूत होगा।