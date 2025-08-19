Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

यूपी के इस मंडल में 6 महीने में ही टूटे सालभर के रिकॉर्ड! सड़क हादसे बेकाबू, आयुक्त भड़के कार्रवाई की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के इस मंडल में सड़क हादसे बेकाबू हो गए हैं। सड़क दुर्घटना के काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं। जितनी दुर्घटनाएं पिछले एक वर्ष में हुई थी। वह आंकड़ा 6 माह में ही पार हो गया।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 19, 2025

Gonda
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते आयुक्त देवीपाटन मंडल फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सिर्फ छह महीनों में ही सड़क हादसों की संख्या पिछले पूरे साल से ज्यादा हो गई है। इस पर आयुक्त ने अधिकारियों के लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए।

गोंडा जिले में सोमवार को आयुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों की सड़क सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में पूरे साल 755 सड़क हादसे दर्ज हुए थे। जबकि 2025 के पहले छह महीने (जनवरी से जून) में ही 874 हादसे हो चुके हैं। इस दौरान घायलों की संख्या 93 और मृतकों की संख्या 66 बढ़ी है। बढ़ते हादसों पर नाराज आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रोड सेफ्टी पॉलिसी के 4E—Education, Enforcement, Engineering और Emergency Care—पर ठोस कार्ययोजना बनाकर अमल करने के निर्देश दिए। साथ ही, ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने, तीव्र मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर और साइनेज लगाने, स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच और चालकों का चरित्र सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

Published on:

19 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / यूपी के इस मंडल में 6 महीने में ही टूटे सालभर के रिकॉर्ड! सड़क हादसे बेकाबू, आयुक्त भड़के कार्रवाई की चेतावनी

