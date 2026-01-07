जगतगुरु परमहंस दास का विवादित बयान— शाहरुख खान पर जासूसी के आरोप, पाकिस्तान-बांग्लादेश से जोड़ा नाम

शाहरुख खान को लेकर चल रहे विवाद पर बोलते हुए महंत परमहंस दास ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान एंड द पार्टिशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान राष्ट्रभक्ति नहीं निभा सकता। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान पर भारत से कमाई कर बाहरी देशों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। हालांकि ये सभी बयान उनके निजी दावे बताए गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन लोगों पर देश के खिलाफ काम करने का शक हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साधु-संतों की राजनीति में सक्रिय भूमिका की बात कहते हुए महंत ने खुद को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताया और कहा कि आने वाले 2029 के चुनाव में वे भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।