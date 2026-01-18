कहने को चूहे और कुत्ते… हिला दिया पूरा प्रदेश डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान, चार कर्मचारी सस्पेंड!

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें दो स्टाफ नर्स और दो वार्ड बॉय शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी कर्मचारी ऑर्थोपेडिक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे। जहां से चूहे और कुत्तों के वीडियो सामने आए थे। निलंबन की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. धनंजय सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद जांच कराई गई थी। जांच में चार कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में चूहे, कुत्ते, बिल्ली और कभी-कभी बंदर भी घुस आते हैं। जो एक गंभीर समस्या है।