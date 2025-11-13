“स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 63 वाहनों की जांच, 12 का चालान और एक वैन सीज; मचा हड़कंप”

अभियान के तहत कुल 63 स्कूली वाहनों की जांच की गई। जिनमें 12 का चालान किया गया। एक वैन को सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब बच्चों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि केवल नियमों के अनुरूप वाहन ही स्कूल संचालन में लगाए जाएं। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यातायात उपनिरीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने गीता इंटरनेशनल स्कूल, जयपुरिया स्कूल, जय हिंद स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एआईएम्स इंटरनेशनल स्कूल और फुलवरिया स्कूल के वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान चालकों के दस्तावेज, फिटनेस, इंश्योरेंस, अग्निशमन उपकरण, सीट बेल्ट, गति सीमा और ओवरलोडिंग की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों ने चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को भी समझाया गया कि वे केवल पंजीकृत और सुरक्षित वाहनों में ही यात्रा करें।