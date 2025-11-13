Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

“स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 63 वाहनों की जांच, 12 का चालान और एक वैन सीज; मचा हड़कंप”

गोंडा में स्कूली वैन हादसे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जिलेभर में जांच अभियान चलाकर 63 वाहनों की जांच में 12 का चालान और 1 वैन सीज किया गया। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर अब सीधी कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 13, 2025

Gonda

अभियान चलाकर जांच करती यातायात पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के वजीरगंज थाना के गांव बनघुसरा के पास स्कूली वैन में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने गुरुवार को जिलेभर में स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान जगह-जगह टीमों ने वाहनों की जांच की और मानकों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की।

अभियान के तहत कुल 63 स्कूली वाहनों की जांच की गई। जिनमें 12 का चालान किया गया। एक वैन को सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब बच्चों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि केवल नियमों के अनुरूप वाहन ही स्कूल संचालन में लगाए जाएं। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यातायात उपनिरीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने गीता इंटरनेशनल स्कूल, जयपुरिया स्कूल, जय हिंद स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एआईएम्स इंटरनेशनल स्कूल और फुलवरिया स्कूल के वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान चालकों के दस्तावेज, फिटनेस, इंश्योरेंस, अग्निशमन उपकरण, सीट बेल्ट, गति सीमा और ओवरलोडिंग की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों ने चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को भी समझाया गया कि वे केवल पंजीकृत और सुरक्षित वाहनों में ही यात्रा करें।

प्रशासन की अभिभावकों से अपील अपने बच्चों को पंजीकृत वाहन से ही स्कूल भेजें

टीमों ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को उन्हीं वाहनों से स्कूल भेजें जो परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं। सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

Published on:

13 Nov 2025 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / "स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 63 वाहनों की जांच, 12 का चालान और एक वैन सीज; मचा हड़कंप"

गोंडा

उत्तर प्रदेश

गोंडा
