मिनी नंदिनी योजना में कुल लागत की आधी छूट! ऐसे करें आवेदन, लॉटरी सिस्टम से होगा चयन प्रक्रिया” जानें पूरी

Mini Nandini yojana: मिनी नंदिनी समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। जिसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। योजना के तहत डेयरी इकाई स्थापित करने की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है। जो अधिकतम 11.80 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा, किसानों को 35 प्रतिशत राशि बैंक से ऋण के रूप में और शेष 15 प्रतिशत अपनी ओर से लगानी होती है। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन को भी प्रोत्साहित करना है। ताकि पशुपालकों को दूध बेचने के लिए एक स्थायी व उचित बाजार उपलब्ध हो सके।