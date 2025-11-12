Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मंत्री दारा सिंह चौहानः ‘पाताल में भी छिपा होगा तो निकालकर सजा देंगे!”

गोंडा दौरे पर पहुंचे मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिल्ली धमाके पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि पाताल में भी छिपा होगा तो निकालकर सजा देंगे।” सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर भरोसा जताते हुए कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 12, 2025

Gonda

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान फोटो सोर्स सूचना विभाग

गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ ही कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली धमाके के बाद प्रदेश की सतर्कता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस पूरी तरह सक्रिय है। किसी भी स्तर पर फेल नहीं हुई है। उन्होंने दो टूक कहा कि जिसने भी देश की सुरक्षा को चुनौती दी है। उसे पाताल में छिपा होने पर भी ढूंढकर सजा दी जाएगी।

बुधवार को गोंडा सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान का जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाए।
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने दिल्ली धमाके के बाद यूपी से जुड़ रहे तारों पर कहा कि प्रदेश में इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कहां की ‘इजेक्ट पोल’

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह ‘एग्जिट पोल’ नहीं बल्कि ‘इजेक्ट पोल’ है। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है। चौहान ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है।

Published on:

12 Nov 2025 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मंत्री दारा सिंह चौहानः 'पाताल में भी छिपा होगा तो निकालकर सजा देंगे!"

