दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मंत्री दारा सिंह चौहानः ‘पाताल में भी छिपा होगा तो निकालकर सजा देंगे!”

बुधवार को गोंडा सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान का जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाए।

पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने दिल्ली धमाके के बाद यूपी से जुड़ रहे तारों पर कहा कि प्रदेश में इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।