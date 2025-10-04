प्रशासन की नई पहल, अब प्रत्येक सोमवार को महिलाओं और बच्चों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में देवीपाटन मंडल में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सोमवार को शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो तत्काल मौके पर टीम भेज कर उसका समाधान भी कराया जाएगा। ताकि इस कार्यक्रम से जरिए महिलाओं का विश्वास बढ़ सके।