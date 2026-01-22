“कोई कानून से ऊपर नहीं…स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की दो टूक”

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार देशहित को सर्वोपरि रखकर ही हर निर्णय लेती है। आगे भी इसी नीति पर काम होता रहेगा। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कमियों की जानकारी है। इन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार दिखाई देगा। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।