22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

“कोई कानून से ऊपर नहीं…स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की दो टूक”

गोंडा में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ट्रंप के टैरिफ फैसले, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, अस्पतालों की अव्यवस्था और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर साफ कहा देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 22, 2026

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में विकसित भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी देने पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर स्थानीय मुद्दों तक पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ वापसी के फैसले, भारत की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया।

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वापस लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया यह समझने लगी है। कि भारत आज सबसे मजबूत और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नीतियों पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। किसी दबाव में आकर फैसले नहीं करता। यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी नई एजेंसी के गठन से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों के तहत ही अपना रुख तय करेगा।

भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार देशहित को सर्वोपरि रखकर ही हर निर्णय लेती है। आगे भी इसी नीति पर काम होता रहेगा। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कमियों की जानकारी है। इन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार दिखाई देगा। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े सवाल पर मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।

सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी, जिससे किसी को नुकसान हो

UGC के नए प्रावधानों को लेकर पूछे गए सवाल पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि उन्हें फिलहाल इन प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने यह गारंटी दी कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। जिससे छात्रों, शिक्षकों या शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने अंत में विकसित भारत योजना के उद्देश्यों और लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में देश को मजबूत बनाना है। इसमें जनता की सहभागिता सबसे अहम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “कोई कानून से ऊपर नहीं…स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की दो टूक”

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rains: यूपी के 15 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, कल इन 41 जिलों में तूफानी बारिश, IMD latest update

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोंडा

Road Accident: बाइक और ई- रिक्शा की टक्कर में दो घरों के बुझ गए चिराग, किशोरी की हालत गंभीर

मृतक की फाइल फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 16 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

UP-IMRAS: मरीजों को बड़ी राहत! जानिए हेल्थकेयर सेक्टर की मेगा प्लानिंग

UP-IMRAS
गोंडा

प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने ससुराल से वापस लौटने पर बुलाया, फिर… हमेशा के लिए कर दिया खामोश

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.