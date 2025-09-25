16 लाख से ज्यादा सिम फर्जी आईडी से जारी, जानिए कैसे चेक करें आपके नाम पर कितने सिम चल रहे

दरअसल पहले मोबाइल सिम जारी करने की प्रक्रिया पहले इतनी सख्त नहीं थी। केवल आधार या किसी और पहचान पत्र की फोटोकॉपी से आसानी से नए नंबर ले लिए जाते थे। इसी का फायदा उठाकर धोखेबाजों ने दूसरों की आईडी से मोबाइल कनेक्शन चालू करा लिए।

अब इस समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों ने सख्त कदम उठाए हैं। खास बात यह है कि आम लोगों को भी अब सुविधा मिल गई है। कि वे घर बैठे पता लगा सकें कि उनके नाम पर कितने नंबर सक्रिय हैं। इसके लिए संचार साथी पोर्टल और ऐप तैयार किया गया है।