शहर से लेकर गांव की गलियों तक देशभक्ति के गीतों की गूंज, सामाजिक चेतना का संदेश

गोंडा जिले में स्वतंत्रता के 79वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा विविध कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया।
डीएम ने अपने कैम्प कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया एवं देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ध्वजारोहण के पश्चात् कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डीएम ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु अधिकाधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।
इसके पश्चात डीएम प्रियंका निरंजन ने नगर स्थित अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता एवं संविधान के मूल्यों को याद किया। जिलाधिकारी ने बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात कर जनसेवा में योगदान देने का आह्वान किया।
वेंकटाचार्य क्लब में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में डीएम ने ध्वज फहराकर उपस्थित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। तत्पश्चात लायंस क्लब के तत्वाधान में बड़गांव पुलिस चौकी के पास स्थित डिवाइडर पर पौधारोपण कर स्वच्छ, हरित व सुंदर गोंडा के निर्माण की दिशा में एक और सकारात्मक पहल की।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए गए। छात्राओं की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। जिलाधिकारी ने छात्राओं की सराहना करते हुए उन्हें उपहार प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिले के विभिन्न अधिकारीगण, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए सभी से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की।