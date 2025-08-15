शहर से लेकर गांव की गलियों तक देशभक्ति के गीतों की गूंज, सामाजिक चेतना का संदेश

डीएम ने अपने कैम्प कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया एवं देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ध्वजारोहण के पश्चात् कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डीएम ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु अधिकाधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।

इसके पश्चात डीएम प्रियंका निरंजन ने नगर स्थित अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता एवं संविधान के मूल्यों को याद किया। जिलाधिकारी ने बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात कर जनसेवा में योगदान देने का आह्वान किया।