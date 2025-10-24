पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज! घट गईं ग्राम पंचायतें बदले समीकरण, क्या 2011 की जनसंख्या पर तय होगा आरक्षण?

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों में अब तेजी आ गई है। जिले में पंचायत राज विभाग ने वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक के सभी आंकड़े अपडेट कर लिए हैं। इन आंकड़ों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या, वर्गवार अनुपात और हिस्सेदारी का पूरा ब्यौरा शामिल किया गया है। तैयार रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। जिसके निर्देश आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया गया था। इसके बाद जिले की 22 ग्राम पंचायतें तीन नगरीय निकायों में शामिल कर दी गईं। इस कारण अब आगामी चुनाव 1192 ग्राम पंचायतों में ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पदों की संख्या में भी बदलाव हुआ है। पहले जिले में 65 सदस्यीय सीटें थीं। जो अब घटकर 63 रह गई हैं। यह बदलाव आगामी आरक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि फिलहाल विभाग आयोग से गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे। उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण और आगे की चुनावी प्रक्रिया तय की जाएगी।
पंचायत विभाग की यह कवायद आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों का हिस्सा मानी जा रही है। विभाग का कहना है कि नई जनसंख्या और प्रशासनिक पुनर्गठन के चलते कई क्षेत्रों में पंचायत सीमाएं बदली हैं। जिनका प्रभाव आरक्षण और मतदाता सूची दोनों पर पड़ेगा। अब पूरा जोर इस बात पर है कि आयोग से गाइडलाइन मिलते ही जिले में निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव कराए जा सकें।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग