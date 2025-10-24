पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज! घट गईं ग्राम पंचायतें बदले समीकरण, क्या 2011 की जनसंख्या पर तय होगा आरक्षण?

जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया गया था। इसके बाद जिले की 22 ग्राम पंचायतें तीन नगरीय निकायों में शामिल कर दी गईं। इस कारण अब आगामी चुनाव 1192 ग्राम पंचायतों में ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पदों की संख्या में भी बदलाव हुआ है। पहले जिले में 65 सदस्यीय सीटें थीं। जो अब घटकर 63 रह गई हैं। यह बदलाव आगामी आरक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि फिलहाल विभाग आयोग से गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे। उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण और आगे की चुनावी प्रक्रिया तय की जाएगी।