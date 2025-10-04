Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Public Holiday: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, योगी सरकार ने की घोषणा बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय

Public holiday: 7 अक्टूबर को यूपी में सरकारी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे। योगी सरकार के इस फैसले को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद अब लोग इस दिन विशेष आयोजन और कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गए हैं।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 04, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स twitter

Public Holiday: उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। शनिवार को शासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब इस दिन सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पहले श्रावस्ती जिले में कार्यक्रम के दौरान इस अवकाश का ऐलान किया था।

Public Holiday: महर्षि वाल्मीकि जयंती को राज्य स्तर पर विशेष महत्व देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का फैसला लिया है। यह दिन वाल्मीकि समाज के लिए लंबे समय से विशेष रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से इस दिन को अवकाश घोषित करने की मांग भी की थी। पहले इस अवसर पर अवकाश मिलता था। लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब वर्ष 2025 से इसे दोबारा बहाल किया गया है। वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 7 अक्टूबर को पड़ रहा है। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि और रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजन-अर्चन, शोभायात्राओं और सांस्कृतिक आयोजनों की परंपरा रही है।

महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के जरिए समाज को एकता और सद्भाव का संदेश दिया

प्रदेश की बड़ी आबादी वाले वाल्मीकि समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के जरिए समाज को एकता और सद्भाव का संदेश दिया। उनकी जयंती पर सभी को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। सरकार का यह कदम न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 05:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Public Holiday: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, योगी सरकार ने की घोषणा बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस का हंगामा, एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग

Gonda
गोंडा

बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

Gonda
गोंडा

IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

Imd Alert
गोंडा

ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

Gonda
गोंडा

2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.