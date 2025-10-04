Public Holiday: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, योगी सरकार ने की घोषणा बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय

Public Holiday: महर्षि वाल्मीकि जयंती को राज्य स्तर पर विशेष महत्व देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का फैसला लिया है। यह दिन वाल्मीकि समाज के लिए लंबे समय से विशेष रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से इस दिन को अवकाश घोषित करने की मांग भी की थी। पहले इस अवसर पर अवकाश मिलता था। लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब वर्ष 2025 से इसे दोबारा बहाल किया गया है। वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 7 अक्टूबर को पड़ रहा है। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि और रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजन-अर्चन, शोभायात्राओं और सांस्कृतिक आयोजनों की परंपरा रही है।