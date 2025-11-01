आज सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद, जाने वजह

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर 5 नवंबर को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह पावन दिन सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि हर धर्म और वर्ग के लोगों के लिए आस्था, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर आता है। प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। जहां भक्ति संगीत, लंगर सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हों। साथ ही, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अवकाश अतिरिक्त खुशी लेकर आया है। क्योंकि पांच नवंबर के बाद छह नवंबर रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। यानी लगातार दो दिनों तक विश्राम का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को आराम का समय मिलेगा बल्कि वे परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और धार्मिक आयोजनों में भी भाग ले सकेंगे।
इस दौरान प्रदेशभर के सरकारी, अर्धसरकारी और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन विभागों का कार्य पूर्व की तरह जारी रहेगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
सरकार का मानना है कि ऐसे पर्व न केवल सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। बल्कि लोगों को अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समानता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश आज भी समाज को नई दिशा देने में प्रेरक बनी हुई हैं।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
