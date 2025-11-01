आज सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद, जाने वजह

इस दौरान प्रदेशभर के सरकारी, अर्धसरकारी और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन विभागों का कार्य पूर्व की तरह जारी रहेगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सरकार का मानना है कि ऐसे पर्व न केवल सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। बल्कि लोगों को अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समानता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश आज भी समाज को नई दिशा देने में प्रेरक बनी हुई हैं।