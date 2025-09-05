Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान’ से नवाजे गए जिले के प्रख्यात शिक्षक, सपा कार्यालय में हुआ कार्यक्रम

गोंडा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक रत्न सम्मान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में जिले के कई प्रख्यात शिक्षकों को 'समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान' से नवाजा गया। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 05, 2025

Gonda News
शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में देश के पूर्व राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान दिवस मनाया गया। यह आयोजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एस.पी. सिंह पटेल के निर्देश पर किया गया।

गोंडा जिले में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष विपिन चंद्र वर्मा ने की। इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह थॉमसन कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. श्री चंद्र, जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता शमसुज्जुहा खान, भैया राघव राम पांडे गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव तथा सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका केशराज सरोज को समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान से शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

शिक्षा हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस प्रदान करती: डॉ. श्री चंद्र

कार्यक्रम में वक्तव्य देते हुए डॉ. श्री चंद्र ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस प्रदान करना है। कार्यक्रम में समाजवादी शिक्षक सभा के जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम सोनकर, रामगोपाल वर्मा, जिला सचिव जगत नारायण यादव, मनीराम निषाद, अनिल कुमार, बंशीलाल सरोज, कस्तूरी यादव, मनोज श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जावेद उर्फ मंटू ने किया।

05 Sept 2025 06:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान' से नवाजे गए जिले के प्रख्यात शिक्षक, सपा कार्यालय में हुआ कार्यक्रम

