समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान’ से नवाजे गए जिले के प्रख्यात शिक्षक, सपा कार्यालय में हुआ कार्यक्रम

गोंडा जिले में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष विपिन चंद्र वर्मा ने की। इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह थॉमसन कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. श्री चंद्र, जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता शमसुज्जुहा खान, भैया राघव राम पांडे गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव तथा सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका केशराज सरोज को समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान से शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।