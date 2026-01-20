Road Accident: बाइक और ई- रिक्शा की टक्कर में दो घरों के बुझ गए चिराग, किशोरी की हालत गंभीर

मृतकों की पहचान 20 वर्षीय फरमान पुत्र इरफान और 22 वर्षीय आलम पुत्र सिराज, निवासी बरबटपुर के रूप में हुई है। इस हादसे में सड़क पार कर रही 18 वर्षीय मुस्कान घायल हो गई है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि दूसरी किशोरी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मुदस्सर खान ने बताया कि दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस हृदयविदारक दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।