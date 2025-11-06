8 हजार शिक्षकों का वेतन अटका, वित्त कार्यालय को लेकर भड़के शिक्षक नेता, DM को सौंपा सात सूत्रीय मांग पत्र

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 का वेतन अब तक न मिलने से नाराज शिक्षक संगठनों ने डीएम को मांग पत्र सौंपकर जल्द भुगतान कराने की गुहार लगाई है। संघ ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत तैनात वित्त एवं लेखाधिकारी के लम्बी अवकाश पर चले जाने से जिले के लगभग 8 हजार शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व अन्य कर्मचारियों का वेतन, बोनस और एरियर रुका हुआ है। शिक्षक संघ ने मांग पत्र में उल्लेख किया कि वेतन न मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पाल्यों की फीस, मकान किराया और किश्तों का भुगतान समय पर न होने से उन्हें गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। संगठन ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग में वित्त एवं लेखाधिकारी का प्रभार किसी सक्षम अधिकारी को तत्काल सौंपा जाए, ताकि लंबित वेतन और अन्य देयकों का भुगतान शीघ्र कराया जा सके। संगठन ने भरोसा जताया कि डीएम के हस्तक्षेप से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मांग पत्र देने वालों में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी तथा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, मंडल अध्यक्ष वीर विक्रम सिंह, जिला मीडिया प्रभारी यशवंत पांडेय, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संगठन मंत्री/ मुजेहना ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप पाठक, जूनियर हाई स्कूल झंझरी के ब्लॉक अध्यक्ष अजय शुक्ला, तेजेन्द्र द्विवेदी, संजय सिंह सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे।