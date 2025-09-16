बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज राजफाश, आलाकत्ल बरामद

तीन दिन की जांच में पुलिस ने तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या किसी अज्ञात ने नहीं बल्कि मृतक का ही बड़ा बेटा अनोखीलाल ने की थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि संपत्ति विवाद और आर्थिक तंगी को लेकर उसका पिता से विवाद रहता था। हाल ही में बेटी की शादी के बाद कर्ज से दबे अनोखीलाल ने पैसों की मांग की। लेकिन पिता ने मदद से इनकार कर दिया। इसी रंजिश में उसने सुनियोजित तरीके से जंगल ले जाकर गला रेतकर पिता की हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या का यह खुलासा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बेटे ने लालच और गुस्से में अपने ही पिता की जान ले ली।