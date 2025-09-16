बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज राजफाश, आलाकत्ल बरामद

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कुआनों जंगल में हुए इस हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए मृतक का ही बेटा हत्यारोपी निकला। आरोपी अनोखीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल आलाकत्ल लोहे का बांका बरामद किया है।
गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र में बीते 13 सितंबर को एक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी। यह घटना उस समय हुई जब शिवगढ़ के रहने वाले गंगासागर अपने बेटे अनोखीलाल के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे। तभी धारदार हथियार से हमला कर गंगासागर की हत्या कर दी गई। जबकि उनका बेटा घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। मृतक के दूसरे बेटे अलखराम की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी, सर्विलांस और पांच टीमें लगाई थीं।
तीन दिन की जांच में पुलिस ने तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या किसी अज्ञात ने नहीं बल्कि मृतक का ही बड़ा बेटा अनोखीलाल ने की थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि संपत्ति विवाद और आर्थिक तंगी को लेकर उसका पिता से विवाद रहता था। हाल ही में बेटी की शादी के बाद कर्ज से दबे अनोखीलाल ने पैसों की मांग की। लेकिन पिता ने मदद से इनकार कर दिया। इसी रंजिश में उसने सुनियोजित तरीके से जंगल ले जाकर गला रेतकर पिता की हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या का यह खुलासा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बेटे ने लालच और गुस्से में अपने ही पिता की जान ले ली।