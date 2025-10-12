“सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

सपा प्रदेश अध्यक्ष फोटो सोर्स पत्रिका
सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है? महिलाओं ने जवाब दिया है। यह लोग शादी नहीं किए हैं। अपनी पत्नियों को छोड़ दिए हैं। सिंदूर की कीमत भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिंदूर पति का काम होता है, पत्नी के लिए ये देश की महिलाओं को सिंदूर बाटेंगे। यह लोग किस स्वरूप को दिखाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा तीनों ही दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वहीं अब सपा ने बीजेपी सरकार पर पलटवार शुरू कर दिया है। रविवार शाम गोंडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा “सिंदूर की कीमत वह क्या जाने जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। किसी ने शादी ही नहीं की।”
इसके साथ ही उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का बचाव करते हुए कहा कि “आजम खान के रग-रग में समाजवाद भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ी है।” श्याम लाल पाल ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। बदलाव चाहती है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग