“सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा तीनों ही दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वहीं अब सपा ने बीजेपी सरकार पर पलटवार शुरू कर दिया है। रविवार शाम गोंडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा “सिंदूर की कीमत वह क्या जाने जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। किसी ने शादी ही नहीं की।”