Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

“सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। गोंडा में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा सरकार पर करारा वार करते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा- महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता अब बदलाव चाहती है।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 12, 2025

Gonda

सपा प्रदेश अध्यक्ष फोटो सोर्स पत्रिका

सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है? महिलाओं ने जवाब दिया है। यह लोग शादी नहीं किए हैं। अपनी पत्नियों को छोड़ दिए हैं। सिंदूर की कीमत भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिंदूर पति का काम होता है, पत्नी के लिए ये देश की महिलाओं को सिंदूर बाटेंगे। यह लोग किस स्वरूप को दिखाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा तीनों ही दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वहीं अब सपा ने बीजेपी सरकार पर पलटवार शुरू कर दिया है। रविवार शाम गोंडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा “सिंदूर की कीमत वह क्या जाने जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। किसी ने शादी ही नहीं की।”

आजम खान के रग रग में समाजवाद भरा, उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी

इसके साथ ही उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का बचाव करते हुए कहा कि “आजम खान के रग-रग में समाजवाद भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ी है।” श्याम लाल पाल ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। बदलाव चाहती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 09:42 pm

Published on:

12 Oct 2025 09:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

करवा चौथ की रात बुझ गए दो चिराग, इलाज के दौरान टूटा दम रफ्तार ने छीन लीं दो सुहागिनों की खुशियां

Gonda
गोंडा

शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने किया दुष्कर्म गर्भवती हुई किशोरी ने पुत्री को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा

समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

gonda
गोंडा

कोर्ट आदेशों के अनुपालन के लिए शासन ने अधिकारियों को दी चेतावनी

Gonda
गोंडा

UP ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025′, महिलाओं के हुनर ने बटोरी वाहवाही, लाखों के चेक बांटे गए

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.