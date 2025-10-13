Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, चार इंस्पेक्टर 10 सब इंस्पेक्टर का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सोमवार को चार इंस्पेक्टर और दस सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया। अचानक हुए इस फेरबदल से महकमे में हलचल तेज है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 13, 2025

Gonda

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल फोटो सोर्स मीडिया सेल

पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेर बदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने चार इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया है। इनमें अधिकांश इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को नई जिम्मेदारी मिली है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादला की सूची जारी कर दी है।
जिले में कुल 4 निरीक्षकों और 10 उपनिरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमे निरीक्षक मनोज कुमार पाठक को अपराध शाखा से हटाकर प्रभारी मीडिया सेल, जबकि निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी डीसीआरवी बनाया गया है। निरीक्षक प्रियंका मिश्रा को प्रभारी एसजेपीयू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, उप निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्र को चौकी नियांवा, थाना उमरीबेगमगंज से हटाकर थाना धानेपुर भेजा गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक शिवकुमार यादव को चौकी कोल्हमपुर, थाना नवाबगंज से चौकी नियांवा भेजा गया है। जबकि उमेश सिंह को थाना मनकापुर से चौकी कोल्हमपुर की जिम्मेदारी मिली है। बृजेश कुमार चौबे को महिला थाना भेजा गया है। उनकी जगह रमेश कुमार को ढेमवाघाट चौकी का प्रभार दिया गया है। इसी तरह विभव तिवारी को चौकी प्रभारी न्यायालय से चौकी पर भारी सद्भावना बनाया गया है। विनोद चन्द जायसवाल को कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी न्यायालय बनाया गया है। रविन्द्र प्रसाद को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना उमरी बेगमगंज, उप निरीक्षक खुश मोहम्मद खॉ को थाना कौड़िया को इसी थाने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया है। परशुराम सिंह धानेपुर से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मनकापुर बनाया गया है। अवधेश सिंह यादव को थाना कटरा बाजार से कोतवाली देहात ट्रांसफर किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, चार इंस्पेक्टर 10 सब इंस्पेक्टर का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

Gonda
गोंडा

करवा चौथ की रात बुझ गए दो चिराग, इलाज के दौरान टूटा दम रफ्तार ने छीन लीं दो सुहागिनों की खुशियां

Gonda
गोंडा

शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने किया दुष्कर्म गर्भवती हुई किशोरी ने पुत्री को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा

समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

gonda
गोंडा

कोर्ट आदेशों के अनुपालन के लिए शासन ने अधिकारियों को दी चेतावनी

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.