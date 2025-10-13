एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, चार इंस्पेक्टर 10 सब इंस्पेक्टर का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादला की सूची जारी कर दी है।

जिले में कुल 4 निरीक्षकों और 10 उपनिरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमे निरीक्षक मनोज कुमार पाठक को अपराध शाखा से हटाकर प्रभारी मीडिया सेल, जबकि निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी डीसीआरवी बनाया गया है। निरीक्षक प्रियंका मिश्रा को प्रभारी एसजेपीयू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, उप निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्र को चौकी नियांवा, थाना उमरीबेगमगंज से हटाकर थाना धानेपुर भेजा गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक शिवकुमार यादव को चौकी कोल्हमपुर, थाना नवाबगंज से चौकी नियांवा भेजा गया है। जबकि उमेश सिंह को थाना मनकापुर से चौकी कोल्हमपुर की जिम्मेदारी मिली है। बृजेश कुमार चौबे को महिला थाना भेजा गया है। उनकी जगह रमेश कुमार को ढेमवाघाट चौकी का प्रभार दिया गया है। इसी तरह विभव तिवारी को चौकी प्रभारी न्यायालय से चौकी पर भारी सद्भावना बनाया गया है। विनोद चन्द जायसवाल को कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी न्यायालय बनाया गया है। रविन्द्र प्रसाद को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना उमरी बेगमगंज, उप निरीक्षक खुश मोहम्मद खॉ को थाना कौड़िया को इसी थाने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया है। परशुराम सिंह धानेपुर से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मनकापुर बनाया गया है। अवधेश सिंह यादव को थाना कटरा बाजार से कोतवाली देहात ट्रांसफर किया गया है।