तेज हवा और बारिश में थमी उड़ान! बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

जानकारी के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह भोजपुर के छोटकी सासाराम गांव में प्रत्याशी राधा चरण साह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा समाप्त होने के बाद वे हेलिकॉप्टर से रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए। लेकिन जैसे ही उड़ान शुरू हुई। तेज हवा और भारी बारिश के कारण हेलिकॉप्टर डगमगाने लगा। दृश्यता बेहद कम हो जाने पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पास के खेत में हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। बताया जाता है कि हेलिकॉप्टर उतरते ही अफरा-तफरी मच गई। लेकिन जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई।