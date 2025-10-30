तेज हवा और बारिश में थमी उड़ान! बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
यूपी गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें भोजपुर में ही मिनटों बाद हेलिकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया था। हालांकि हेलीकॉप्टर और बृजभूषण सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद इसकी जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह भोजपुर के छोटकी सासाराम गांव में प्रत्याशी राधा चरण साह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा समाप्त होने के बाद वे हेलिकॉप्टर से रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए। लेकिन जैसे ही उड़ान शुरू हुई। तेज हवा और भारी बारिश के कारण हेलिकॉप्टर डगमगाने लगा। दृश्यता बेहद कम हो जाने पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पास के खेत में हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। बताया जाता है कि हेलिकॉप्टर उतरते ही अफरा-तफरी मच गई। लेकिन जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई।
बृजभूषण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो जारी कर बताया कि पायलट की तत्परता और समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाद में बृजभूषण शरण सिंह को प्रशासनिक सुरक्षा के बीच वाहन से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। तकनीकी टीम ने हेलिकॉप्टर की जांच शुरू कर दी है। मौसम सामान्य होने तक उड़ान पर रोक लगाई गई है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग