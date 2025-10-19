स्वदेशी मेला-2025: 38 लाख की बिक्री, 22 लाख के ऑर्डर, खिले उठे उद्यमियों के चेहरे

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाते हैं। बल्कि महिलाओं के स्वावलंबन और कारीगरों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरक कदम हैं। वहीं, विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने मेला आयोजन की सफलता पर जिला प्रशासन और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल जिले के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगी। कार्यक्रम के अंत में हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। डीएम ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के स्वदेशी मेलों का आयोजन लगातार जारी रहेगा ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को और सशक्त बनाया जा सके।