स्वदेशी मेला-2025: 38 लाख की बिक्री, 22 लाख के ऑर्डर, खिले उठे उद्यमियों के चेहरे

Swadeshi Fair-2025: गोंडा जिले में 9 से 18 अक्टूबर तक आयोजित ‘यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025’ का समापन शुक्रवार को उत्साह और गरिमामय माहौल में हुआ। समापन समारोह में विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडेय और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मेले में भाग लेने वाले उद्यमियों, सांस्कृतिक कलाकारों, दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
Swadeshi Fair-2025: मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना रहा। आयोजन जिले की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। इस दौरान लगभग 38 लाख रुपये की बिक्री हुई। जबकि 22 लाख रुपये के ऑर्डर मिले है। जिससे स्थानीय व्यापारियों और महिला समूहों में खुशी की लहर दौड़ गई। समापन समारोह में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, डीसी उद्योग बाबूराम, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी महेंद्र कुमार मिश्र सहित कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाते हैं। बल्कि महिलाओं के स्वावलंबन और कारीगरों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरक कदम हैं। वहीं, विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने मेला आयोजन की सफलता पर जिला प्रशासन और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल जिले के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगी। कार्यक्रम के अंत में हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। डीएम ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के स्वदेशी मेलों का आयोजन लगातार जारी रहेगा ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को और सशक्त बनाया जा सके।
