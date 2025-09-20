चाकू से महिला पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर कौड़िया पुलिस और एसओजी टीम उसकी तलाश में जुटी थी। तलाशी के दौरान आरोपी संदिग्ध हालात में दिखाई दिया। पुलिस को रोकने पर उसने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लग गई। घायल आरोपी को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं घायल महिला का भी मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।