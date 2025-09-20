चाकू से महिला पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र में महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बसंतपुर डीहा गांव के रहने वाले जितेंद्र के रूप में हुई है। जिसने पड़ोस में रहने वाली महिला पर चाकू से वार किया। और वारदात के बाद फरार हो गया था।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर कौड़िया पुलिस और एसओजी टीम उसकी तलाश में जुटी थी। तलाशी के दौरान आरोपी संदिग्ध हालात में दिखाई दिया। पुलिस को रोकने पर उसने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लग गई। घायल आरोपी को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं घायल महिला का भी मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एसपी ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया था। कार्रवाई के दौरान आरोपी को पकड़ लिया गया। वर्तमान में वह पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।