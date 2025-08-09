सपा जिलाध्यक्ष समेत 12 आरोपियों को मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, जाने पूरा मामला

कोतवाली देहात पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शासन के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पैरवी की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले पक्ष के सात आरोपियों साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबीन, तसलीम, कयूब और मारूफ को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और कुल 64,250 जुर्माना देने की सजा सुनाई। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, अफसार हुसैन, सरफराज उर्फ सोनू, मासूम अली और गुलाम हैदर को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 11,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।