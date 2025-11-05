Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में युवक की मौत ने खड़े किए कई सवाल, परिजन रो-रोकर हुए बेहाल

आरपीएफ की अभिरक्षा में युवक की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। जबकि आरपीएफ बीमारी का हवाला दे रही है। तेल बरामदगी की कहानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 05, 2025

Gonda

जिला अस्पताल में रोते- बिलखते परिजन फोटो सोर्स विजुअल के स्क्रीनशॉट से पत्रिका

गोंडा मे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की अभिरक्षा में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि आरपीएफ ने बीमारी के चलते मौत होने की बात कही है।

गोंडा जिले के मोतीगंज थाना के गांव किनकी के रहने वाले 33 वर्षीय संजय कुमार सोनकर की मंगलवार देर रात आरपीएफ अभिरक्षा में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे आरपीएफ जवान उसे लेकर गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने संजय को बुरी तरह पीटा और बिजली का करंट तक दिया। बहन अनीता देवी का कहना है कि उनके भाई को एक महीने पुरानी चोरी के झूठे मामले में फंसाकर जान से मार दिया गया।

आरपीएफ सूत्रों के मुताबिक, 28 अक्टूबर को बरुवाचक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से सरसों तेल का टिन चोरी हुआ था। इस मामले में मंगलवार शाम संजय को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी की निशानदेही पर गन्ने के खेत से 15 लीटर तेल का टिन बरामद किया गया। लिखापढ़ी के दौरान युवक ने पेट दर्द की शिकायत की। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि, स्थानीय लोगों और परिजनों को यह बरामदगी कहानी हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर चोरी एक महीने पहले हुई थी। तो क्या कोई व्यक्ति इतने दिनों तक गन्ने के खेत में तेल का डिब्बा छिपाकर रखेगा। यह बात पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रही है।

डॉक्टर बोले मृत अवस्था में आरपीएफ के जवान लाये

गोंडा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल मिश्रा ने बताया कि रात करीब 11:10 बजे आरपीएफ के जवान युवक को लेकर आए थे। तब वह मृत अवस्था में था। शुरुआत में उसकी पहचान अज्ञात के रूप में कराई गई। बाद में नाम संजय सोनकर बताया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का चल सकेगा पता

आरपीएफ इंस्पेक्टर का कहना है कि चोरी के मामले में संजय को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजा गया। जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। यह पूरा मामला अब जांच के घेरे में है। क्योंकि अभिरक्षा में हुई यह मौत कई सवाल खड़े कर रही है। क्या युवक की मौत पुलिसिया प्रताड़ना से हुई या वाकई उसकी तबीयत बिगड़ी थी। यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 05:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में युवक की मौत ने खड़े किए कई सवाल, परिजन रो-रोकर हुए बेहाल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘धुर विरोधी’ या ‘पुराने दोस्त’? एयरपोर्ट पर अखिलेश और केशव की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

Akhilesh
गोंडा

वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, अगले 24 घंटे में फिर मौसम ले सकता यू टर्न, IMD latest update

Weather forecast
गोंडा

15 करोड़ के टेंडर पर 15 प्रतिशत कमीशन का खेल! बीएसए समेत तीन अफसरों पर एंटी करप्शन कोर्ट का शिकंजा

Gonda
गोंडा

एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 27 उपनिरीक्षक का ट्रांसफर, तीन लाइन हाजिर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

Gonda
गोंडा

अब पंचायत चुनाव में फर्जी वोट डालने वालों की खैर नहीं, आयोग ला रहा स्मार्ट मोबाइल एप, मतदान स्थल पर ही पकड़ जाएंगे

Panchayat election
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.