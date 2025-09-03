गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज मारवाड़ इंटर कॉलेज के पास रहने वाले 40 वर्षीय रितेश कुमार उर्फ आलोक तिवारी अयोध्या मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़गांव पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची। मृतक के जेब में मिले पहचान पत्र से शिनाख्त की। आई कार्ड से पता चला कि मृतक आलोक तिवारी राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष थे। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए।