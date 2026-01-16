हाथों के मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, महज एक महीने में टूट गए सारे सपने नवविवाहिता का गन्ने के खेत में मिला शव

मृतका की पहचान मैनपुर गांव की रहने वाली 20 वर्षीय पूजा, पुत्री शिवजनम के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि पूजा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो घरवालों को चिंता हुई। रात में उसकी काफी तलाश की गई। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। शुक्रवार को ग्रामीणों ने रामापुर गांव के गन्ने के खेत में एक युवती का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत गांव वालों ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को खेत से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की।