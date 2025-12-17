मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

गोंडा जिले के विश्नोहरपुर गांव में इन दिनों खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वजह है भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन के मौके पर भेंट किया गया एक दुर्लभ और महंगे नस्ल का घोड़ा है। जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस घोड़े के गांव पहुंचते ही आसपास के क्षेत्रों में इसकी चर्चा तेज हो गई। घोड़ा देखने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। सांसद ने अपने फेसबुक पेज पर इसका वीडियो अपलोड किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।