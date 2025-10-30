रिश्वत लेकर आरोपियों को बचा रहा था चौकी इंचार्ज, फौजी की शिकायत पर एसपी ने किया सस्पेंड!

जानकारी के मुताबिक, कर्नलगंज थाना क्षेत्र के नकहा बसंत गांव के रहने वाले राजेश पांडे और उनके पुत्र विकास पांडे पर 13 जून को गांव के ही चार दबंगों—संतोष, सचिन, पवन और सत्यम—ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलावस्था में दोनों को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां कई महीनों तक उनका इलाज चला। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विवेचना की जिम्मेदारी बालपुर चौकी इंचार्ज उत्कर्ष पांडे को सौंपी गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने मामले में निष्पक्ष जांच न करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। यही नहीं, गिरफ्तारी टालने के एवज में उन्होंने डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत भी ली। दो महीने बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो फौजी विनीत पांडे (पीड़ित का पुत्र) ने 24 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की।