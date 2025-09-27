शिक्षिका के अपहरण का खुला राज, पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में बताई ऐसी बात दंग रह गई पुलिस

जानकारी के मुताबिक, इटियाथोक थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय सबीहा अंसारी, जो गांव के ही मुस्लिम इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। अचानक घर से लापता हो गई थीं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और बेटी के अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया। लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर टीम ने शिक्षिका को करनैलगंज तिराहे से सकुशल बरामद कर लिया।