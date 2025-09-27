Patrika LogoSwitch to English

शिक्षिका के अपहरण का खुला राज, पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में बताई ऐसी बात दंग रह गई पुलिस

गोंडा में लापता हुई शिक्षिका के रहस्य से पुलिस ने पर्दा हटा दिया। परिजनों ने जताई थी अपहरण की आशंका, लेकिन जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 27, 2025

Gonda

अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में रहस्यमय तरीके से गायब हुई शिक्षिका का राज आखिरकार पुलिस ने खोल दिया है। महज 24 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शिक्षिका को सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि अपहरण की बात पूरी तरह से झूठी थी। इस खुलासे से जहां परिवार ने राहत की सांस ली। वहीं इलाके के लोग हैरान रह गए।

जानकारी के मुताबिक, इटियाथोक थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय सबीहा अंसारी, जो गांव के ही मुस्लिम इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। अचानक घर से लापता हो गई थीं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और बेटी के अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया। लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर टीम ने शिक्षिका को करनैलगंज तिराहे से सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा

पूछताछ में सबीहा ने बताया कि वह अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी नहीं करना चाहती थी। इसी कारण उसने घर से भागने की योजना बनाई। पुलिस को यह भी पता चला कि उसने पहले से फोटो एडिट कर खुद को घायल दिखाया। और उस तस्वीर को होने वाले ससुर के मोबाइल पर भेजकर अपहरण का नाटक रचा। वह लखनऊ चली गई थी और वहां से लौटते वक्त करनैलगंज में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस का बयान

इटियाथोक थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि परिवार की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जांच में यह नाटक साबित हुआ। मात्र 24 घंटे में शिक्षिका को सकुशल ढूंढ निकाला गया।

Published on:

27 Sept 2025 10:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / शिक्षिका के अपहरण का खुला राज, पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में बताई ऐसी बात दंग रह गई पुलिस

