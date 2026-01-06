बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्र कथा महोत्सव में नन्हे मदन मोहन ने गुल्लक दान कर कहा-हमें भी सांसद बनना है

लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और यादगार मोड़ तब आया, जब गुल्लक देने के बाद उस बच्चे ने सीधे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर देखते हुए बेझिझक कहा-“हमें भी सांसद बनना है।” यह सुनते ही पूरे पंडाल में हंसी और तालियों की गूंज फैल गई। बच्चे की मासूमियत और आत्मविश्वास ने माहौल को एकदम जीवंत कर दिया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी बच्चे की इस बात से खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में जवाब दिया- बनेंगे सांसद? पक्का बनेंगे?” इस छोटे से संवाद ने पूरे कार्यक्रम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। यह सिर्फ एक मजेदार पल नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि आज की नई पीढ़ी कितनी जागरूक, आत्मविश्वासी और सपने देखने की हिम्मत रखने वाली है।