एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 27 उपनिरीक्षक का ट्रांसफर, तीन लाइन हाजिर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 27 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी है। जबकि तीन उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 03, 2025

Gonda

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल फोटो सोर्स मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सब इंस्पेक्टर की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। किसी को पुलिस लाइन से चौकी की कमान सौंपी गई है। वही तीन सब इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन भेजा गया है। एसपी का यह कदम कानून व्यवस्था को चुस्त- दुरुस्त बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।

गोंडा जिले में एसपी विनीत जायसवाल ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। इसके क्रम में चौकी प्रभारी जेल रोड अमरनाथ को कोतवाली नगर की चौकी तिवारी बाजार का प्रभारी बनाया गया है। शुभासु पाठक को मनकापुर कोतवाली से कोतवाली नगर की चौकी जेल रोड का प्रभारी बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह को कोतवाली देहात से चौकी प्रभारी पांडे बाजार, जबकि पांडे बाजार चौकी प्रभारी सुरेश कुमार को मसकनवा चौकी की कमान सौपी की गई है। उपनिरीक्षक तेज नारायण गुप्ता को मसकनवा से उमरी बेगमगंज, उप निरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल को नवाबगंज से कर्नलगंज कोतवाली की चौकी बालपुर, अशोक कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी पहाड़ा बाजार, उपनिरीक्षक सुरेश कुमार सिंह को पहाड़पुर से प्रभारी जन सूचना सेल, वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली नगर ब्रह्मानंद सिंह को पुलिस लाइन, जैद सिद्दीकी को कोतवाली नगर से पुलिस लाइन, उप निरीक्षक आनंद उपाध्याय को कोतवाली देहात से कोतवाली नगर, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार को ख़ोडारे से चौकी प्रभारी नियावां थाना उमरी बेगमगंज,चौकी प्रभारी नियावां शिवकुमार यादव को थाना वजीरगंज, उप निरीक्षक अक्षय कुमार को कर्नलगंज कोतवाली, अरविंद यादव को पुलिस लाइन से कटरा बाजार, उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से कटरा बाजार, उपनिरीक्षक कमलेश कुमार यादव को पुलिस लाइन से थाना उमरी बेगमगंज, उप निरीक्षक अंगद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से उमरी बेगमगंज, उपनिरीक्षक उत्कर्ष नवीन बरनवाल को करनैलगंज से कोतवाली देहात, उप निरीक्षक जयप्रकाश मिश्र को खरगूपुर से मोतीगंज, रामाशंकर यादव को उमरी बेगमगंज से पुलिस लाइन, सुधीर यादव को करनैलगंज से इटियाथोक, उप निरीक्षक प्रभाकर पांडे को थाना कौड़िया से वजीरगंज, उपनिरीक्षक रजनीश द्विवेदी को कटरा बाजार से उमरी बेगमगंज, उप निरीक्षक तरुण कुमार मिश्रा को पुलिस लाइन से न्यायालय सुरक्षा, लक्ष्मी सिंह को पुलिस लाइन से थाना छपिया, उमेश कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना नवाबगंज, रविंद्र नाथ को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, सुरेंद्रनाथ तिवारी को पुलिस लाइन से थाना वजीरगंज भेजा गया है।

Published on:

03 Nov 2025 09:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 27 उपनिरीक्षक का ट्रांसफर, तीन लाइन हाजिर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

गोंडा

उत्तर प्रदेश

