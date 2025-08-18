युवक की रहस्य में परिस्थितियों में मौत, तख्त के नीचे मिला शव, पत्नी बोली- हम बेटी को लेकर सोने चले गए

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव में रविवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव निवासी 27 वर्षीय शिवम शुक्ला रात को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देखकर घर लौटा और सोने चला गया था। अगली सुबह जब परिवारजन जागे तो शिवम घर के तख्त के नीचे मृत पड़ा मिला। यह नजारा देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शिवम, पिता लल्लू शुक्ला और मां ममता शुक्ला का बड़ा बेटा था। छोटे भाई सुभाष और शुभम परिवार संग लुधियाना में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया है।