Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

युवक की रहस्य में परिस्थितियों में मौत, तख्त के नीचे मिला शव, पत्नी बोली- हम बेटी को लेकर सोने चले गए

एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसका शव घर के कमरे में तख्त के नीचे पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पत्नी ने इस पूरी घटना से अभिज्ञता जाहिर किया है। पूरे घटनाक्रम पर पत्नी और बहन का बयान सामने आया है। आइये जानते हैं। उन्होंने क्या कहा है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 18, 2025

Gonda
मृतक की फाइल फोटो

गोंडा जिले में जन्माष्टमी की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। 27 वर्षीय युवक की रहस्यमय हालात में मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजन जहां सदमे में हैं। वहीं पुलिस गले पर मिले संदिग्ध निशान को देखते हुए मामले की तहकीकात में जुट गई है।

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव में रविवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव निवासी 27 वर्षीय शिवम शुक्ला रात को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देखकर घर लौटा और सोने चला गया था। अगली सुबह जब परिवारजन जागे तो शिवम घर के तख्त के नीचे मृत पड़ा मिला। यह नजारा देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शिवम, पिता लल्लू शुक्ला और मां ममता शुक्ला का बड़ा बेटा था। छोटे भाई सुभाष और शुभम परिवार संग लुधियाना में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया है।

ये भी पढ़ें

आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस, एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला
गोंडा
Gonda

बहन और पत्नी ने क्या कहा?

मृतक की बहन शशि ने बताया कि भाई रात करीब 1:30 बजे घर आया था। सुबह चाचा पहुंचे तो दरवाजा खोला और देखा कि शिवम जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं, पत्नी निशा का कहना है कि रात करीब 10-11 बजे उसने पति के सिर में तेल मालिश कर पानी की पट्टी रखी थी। शिवम ने तब कहा था कि अब आराम लग रहा है। इसके बाद वह बच्चों को संभालने चली गई। लेकिन रात में कब और कैसे यह हादसा हुआ, किसी को पता नहीं चला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलेगा मौत का राज

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि शिवम के गले पर संदिग्ध काला निशान है। थानाध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। जन्माष्टमी की रात लौटे शिवम की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खुशियों के बीच मातम में डूबा यह परिवार अब सिर्फ इंसाफ और सच्चाई की तलाश में है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 09:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / युवक की रहस्य में परिस्थितियों में मौत, तख्त के नीचे मिला शव, पत्नी बोली- हम बेटी को लेकर सोने चले गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.