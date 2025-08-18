युवक की रहस्य में परिस्थितियों में मौत, तख्त के नीचे मिला शव, पत्नी बोली- हम बेटी को लेकर सोने चले गए

गोंडा जिले में जन्माष्टमी की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। 27 वर्षीय युवक की रहस्यमय हालात में मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजन जहां सदमे में हैं। वहीं पुलिस गले पर मिले संदिग्ध निशान को देखते हुए मामले की तहकीकात में जुट गई है।
गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव में रविवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव निवासी 27 वर्षीय शिवम शुक्ला रात को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देखकर घर लौटा और सोने चला गया था। अगली सुबह जब परिवारजन जागे तो शिवम घर के तख्त के नीचे मृत पड़ा मिला। यह नजारा देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शिवम, पिता लल्लू शुक्ला और मां ममता शुक्ला का बड़ा बेटा था। छोटे भाई सुभाष और शुभम परिवार संग लुधियाना में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया है।
मृतक की बहन शशि ने बताया कि भाई रात करीब 1:30 बजे घर आया था। सुबह चाचा पहुंचे तो दरवाजा खोला और देखा कि शिवम जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं, पत्नी निशा का कहना है कि रात करीब 10-11 बजे उसने पति के सिर में तेल मालिश कर पानी की पट्टी रखी थी। शिवम ने तब कहा था कि अब आराम लग रहा है। इसके बाद वह बच्चों को संभालने चली गई। लेकिन रात में कब और कैसे यह हादसा हुआ, किसी को पता नहीं चला।
पुलिस जांच में यह सामने आया है कि शिवम के गले पर संदिग्ध काला निशान है। थानाध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। जन्माष्टमी की रात लौटे शिवम की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खुशियों के बीच मातम में डूबा यह परिवार अब सिर्फ इंसाफ और सच्चाई की तलाश में है।