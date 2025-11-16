“मौत से पहले युवक ने बनाया वीडियो: बोला– ‘मैं जीने के काबिल नहीं… भगवान से दुआ करें, मेरी आत्मा को शांति मिले’”

गोंडा जिले के नगर कोतवाली के गांव जगदीशपुर के रहने वाले पंकज वर्मा का रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर प्रदर्शन किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच युवक का सोशल मीडिया पर मौत से पहले रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की हैं। हम जीने के काबिल नहीं रह गए। हम ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। यह वीडियो देखकर परिजन कांप उठे।