“मौत से पहले युवक ने बनाया वीडियो: बोला– ‘मैं जीने के काबिल नहीं… भगवान से दुआ करें, मेरी आत्मा को शांति मिले’”

रोते भी बिलखते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के नगर कोतवाली के गांव जगदीशपुर के रहने वाले पंकज वर्मा का रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर प्रदर्शन किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच युवक का सोशल मीडिया पर मौत से पहले रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की हैं। हम जीने के काबिल नहीं रह गए। हम ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। यह वीडियो देखकर परिजन कांप उठे।
दरअसल जगदीशपुर गांव में सजावट का काम करने वाले 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने साथ काम करने वाले युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां गीता देवी ने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
भाई लोग हम सब से माफी चाहते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं। हमने क्या कर डाला है? हम जीने के काबिल नहीं रह गए। हम सब से माफी मांग रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों के पास भेज रहा हूं। आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हम बहुत गलती किए हैं। आप लोग जानते ही हैं। युवक का वीडियो संदेश देखकर परिजन कांप उठे।
तहरीर के मुताबिक, मृतक पंकज वर्मा पुत्र रंगीले ग्राम खैरा के रहने वाले जगप्रसाद की दुकान पर सजावट का काम करता था। दुकान पर ही प्रतिदिन रात में वह और उसके साथी सोते थे। परिजनों का आरोप है कि जगप्रसाद, उसके पुत्र प्रमोद, अंकित पुत्र लक्ष्मी नारायण, राहुल पुत्र लोकई और मनीष पुत्र रंगे से पंकज का काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। बताया गया है कि 14 नवंबर की दोपहर तीन बजे पंकज रोज की तरह काम पर गया था। लेकिन रात में आरोपियों ने पुराने विवाद के चलते उसकी पिटाई की और हत्या की मंशा से उसे जबरन रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया। ताकि मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो।
परिजनों ने यह भी दावा किया है कि 15 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे आरोपी मनीष ने पंकज के भाई कुलदीप को फोन कर घटना की जानकारी दी। इससे शक गहरा गया कि पूरी वारदात सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है। पंकज का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है। जहां परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर जुटे हुए हैं।
गीता देवी ने कहा कि यदि आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो पूरी सच्चाई साफ हो जाएगी। उन्होंने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है।
