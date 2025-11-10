Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

युवक छत पर फोन से बात करते चल रहा था… लेकिन किसे पता था कि अगला पग मौत लेकर आएगा

मनकापुर में मोबाइल पर बात करते वक्त एक युवक हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आकर चंद सेकेंड में मौत के मुंह में समा गया। छत पर हुई यह दिल दहला देने वाली घटना कैसे घटी, स्थानीय लोगों ने क्या देखा और पुलिस जांच में क्या सामने आया—जानिए पूरी कहानी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Nov 10, 2025

Gonda

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

गोंडा जिले में सोमवार की देर शाम मनकापुर क्षेत्र में एक युवक की जान हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आने से चली गई। बताया जा रहा है कि वह छत पर मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। तभी ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आकर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान 21 वर्षीय सुभाष के रूप में की गई है। जो सीतापुर के कलारामपुर थाना क्षेत्र के कुरौली चौराहा के रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा था। वह मेहनत-मजदूरी के सिलसिले में अपने भाई के साथ गोंडा आया था और मनकापुर रोड पर गोपी जायसवाल के मकान में किराए पर रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रोज की तरह सुभाष शाम को छत पर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान उसने ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज लाइन को नहीं देखा और वह तार से टकरा गया। करंट लगते ही वह नीचे गिर पड़ा। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग से संपर्क कर लाइन कटवाई और फिर पुलिस को बुलाया।

कोतवाल बोले- परिजनों को सूचना दे दी गई घटनाक्रम की जांच की जा रही

मनकापुर कोतवाल निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मृत्यु का कारण करंट लगना पाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / युवक छत पर फोन से बात करते चल रहा था… लेकिन किसे पता था कि अगला पग मौत लेकर आएगा

