युवक छत पर फोन से बात करते चल रहा था… लेकिन किसे पता था कि अगला पग मौत लेकर आएगा

मृतक की पहचान 21 वर्षीय सुभाष के रूप में की गई है। जो सीतापुर के कलारामपुर थाना क्षेत्र के कुरौली चौराहा के रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा था। वह मेहनत-मजदूरी के सिलसिले में अपने भाई के साथ गोंडा आया था और मनकापुर रोड पर गोपी जायसवाल के मकान में किराए पर रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रोज की तरह सुभाष शाम को छत पर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान उसने ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज लाइन को नहीं देखा और वह तार से टकरा गया। करंट लगते ही वह नीचे गिर पड़ा। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग से संपर्क कर लाइन कटवाई और फिर पुलिस को बुलाया।