आधी रात छत पर चढ़कर कर रहे थे चोरी, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने आधी रात दो शातिर चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम पकड़ी (नदावा) में 16/17 सितंबर की रात लगभग 1:30 बजे चोरी की घटना सामने आई। ग्रामवासी रामआशीष मिश्र अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो दो अज्ञात चोर उनके घर से सोलर बैट्री और मोबाइल फोन लेकर भाग रहे थे। शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास से दोनों चोरों को धर दबोचा। भागने के दौरान अभियुक्त खेत में लगे तार से टकराकर गिर पड़े, जिससे वे और प्रार्थी रामआशीष हल्के रूप से घायल हो गए। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चोरों को अपने कब्जे में ले लिया और चोरी का सामान बरामद कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हर्षित मिश्र पुत्र शिवनाथ मिश्र और उमादत्त पांडेय उर्फ टीटू पांडेय पुत्र रामअक्षयवर पांडेय, दोनों निवासी ग्राम मल्लापुर (तुर्कपुरवा), थाना कौड़िया के रूप में हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से एक सोलर बैट्री, एक मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की। थाना कौड़िया पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय रवाना कर दिया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार व उनकी पुलिस टीम शामिल रही।