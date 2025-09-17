आधी रात छत पर चढ़कर कर रहे थे चोरी, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम पकड़ी (नदावा) में 16/17 सितंबर की रात लगभग 1:30 बजे चोरी की घटना सामने आई। ग्रामवासी रामआशीष मिश्र अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो दो अज्ञात चोर उनके घर से सोलर बैट्री और मोबाइल फोन लेकर भाग रहे थे। शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास से दोनों चोरों को धर दबोचा। भागने के दौरान अभियुक्त खेत में लगे तार से टकराकर गिर पड़े, जिससे वे और प्रार्थी रामआशीष हल्के रूप से घायल हो गए। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चोरों को अपने कब्जे में ले लिया और चोरी का सामान बरामद कर लिया।