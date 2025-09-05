यूपी के इस मंडल ने रचा नया कीर्तिमान,18 मण्डलों में मिला प्रथम स्थान

मंडलायुक्त ने कहा कि जनता की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। पूरी टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उसके सार्थक परिणाम हमें प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान के रूप में मिले हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण में यह उपलब्धि न सिर्फ मण्डल प्रशासन की कार्यशैली को दर्शाती है। बल्कि शासन की उस मंशा को भी मजबूत करती है। जिसके तहत शिकायत निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।