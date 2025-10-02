2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए संवेदनशीलता और सजगता के साथ प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं और तत्काल समाधान हेतु निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। जिले में कुल 2195 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। डीएम ने कहा कि प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनसहयोग से प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराएगा।