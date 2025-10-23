गोंडा- बलरामपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसाः रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर दो की मौत, तीन घायल

टक्कर के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार
गोंडा-बलरामपुर हाईवे पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गिलौली बाजार के पास रोडवेज बस और बलेनो कार आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर की मदद से कार का दरवाजा काटकर शवों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर कई मीटर तक मलबा बिखर गया। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुरुवार को दोपहर में इटियाथोक पुलिस को सूचना मिली कि एक रोडवेज बस और और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई है। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि तीन बच्चे घायल है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बलरामपुर के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव (38) बालू और सड़क बनाने की ठेकेदारी करते थे। नीरज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर से अयोध्या के लिए निकले थे। वह अपनी बहन मंजू श्रीवास्तव के घर भाईदूज मनाने जा रहे थे। उनके साथ कार में उनकी पत्नी नेहा श्रीवास्तव (35), बेटे अयांश (3), चचेरे भाई की पत्नी आंचल श्रीवास्तव (30) और उसके दो बच्चे ओमी (13), गणेश (2) थे। कार गोंडा के गिलौली बाजार के परसोहिया मोड़ के पास पहुंची ही थी। कि सामने से आ रही एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बस अनियंत्रित होकर सीधे खेत में जा घुसी। वहीं कार सड़क पर घुम कर रुक गई। इस हादसे में कार चल रहे नीरज श्रीवास्तव 38 वर्ष तथा कार के पीछे सीट पर बैठी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि घायलों में अयान(06) विनायक (05)ओमी (12) हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है।
