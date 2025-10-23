गोंडा- बलरामपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसाः रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर दो की मौत, तीन घायल

बलरामपुर के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव (38) बालू और सड़क बनाने की ठेकेदारी करते थे। नीरज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर से अयोध्या के लिए निकले थे। वह अपनी बहन मंजू श्रीवास्तव के घर भाईदूज मनाने जा रहे थे। उनके साथ कार में उनकी पत्नी नेहा श्रीवास्तव (35), बेटे अयांश (3), चचेरे भाई की पत्नी आंचल श्रीवास्तव (30) और उसके दो बच्चे ओमी (13), गणेश (2) थे। कार गोंडा के गिलौली बाजार के परसोहिया मोड़ के पास पहुंची ही थी। कि सामने से आ रही एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बस अनियंत्रित होकर सीधे खेत में जा घुसी। वहीं कार सड़क पर घुम कर रुक गई। इस हादसे में कार चल रहे नीरज श्रीवास्तव 38 वर्ष तथा कार के पीछे सीट पर बैठी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि घायलों में अयान(06) विनायक (05)ओमी (12) हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है।