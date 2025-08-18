आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस, एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला

जबकि 14 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें कमल शंकर चतुर्वेदी को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली देहात, उप निरीक्षक वीरपाल सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी खोरहसा कोतवाली देहात, उपनिरीक्षक सुभाष विश्वकर्मा को मिश्रौलिया पुलिस चौकी से चौकी प्रभारी सोनी गुमटी कोतवाली नगर, उप निरीक्षक अंकित कुमार सिंह को चौकी प्रभारी धोबहाराय से चौकी प्रभारी मिश्रौलिया, उप निरीक्षक नितिन राय को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी धोबहाराय, उपनिरीक्षक सुमित कुमार सिंह को उमरी बेगमगंज से चौकी प्रभारी मांगुरा बाजार, उप निरीक्षक रघुवीर गौतम को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना खोडारे, उपनिरीक्षक बृजप्रसाद को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली करनैलगंज, उप निरीक्षक शिवनाथ गुप्ता को थाना खोडारे, उपनिरीक्षक सुदर्शन तिवारी को पुलिस लाइन से वाचक पुलिस अधीक्षक, अमित सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक परसपुर, उपनिरीक्षक प्रभुनाथ यादव को पुलिस लाइन से परसपुर, उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से नवाबगंज, उप निरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल को पुलिस लाइन से नवाबगंज भेजा गया है।