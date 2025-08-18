Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस, एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला

पुलिस विभाग में आधी रात को बड़े पैमाने पर एसपी ने तबादला किया है। इनमें एक इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर शामिल है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 18, 2025

Gonda
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल फोटोसोर्स पुलिस मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए रविवार की आधी रात निरीक्षक और उप निरीक्षक की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। इनमें एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने रविवार की आधी रात पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। इनमें इंस्पेक्टर गोविंद कुमार को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक धानेपुर बनाया गया है।

14 सब इंस्पेक्टर में किसे कहां मिली तैनाती

जबकि 14 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें कमल शंकर चतुर्वेदी को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली देहात, उप निरीक्षक वीरपाल सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी खोरहसा कोतवाली देहात, उपनिरीक्षक सुभाष विश्वकर्मा को मिश्रौलिया पुलिस चौकी से चौकी प्रभारी सोनी गुमटी कोतवाली नगर, उप निरीक्षक अंकित कुमार सिंह को चौकी प्रभारी धोबहाराय से चौकी प्रभारी मिश्रौलिया, उप निरीक्षक नितिन राय को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी धोबहाराय, उपनिरीक्षक सुमित कुमार सिंह को उमरी बेगमगंज से चौकी प्रभारी मांगुरा बाजार, उप निरीक्षक रघुवीर गौतम को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना खोडारे, उपनिरीक्षक बृजप्रसाद को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली करनैलगंज, उप निरीक्षक शिवनाथ गुप्ता को थाना खोडारे, उपनिरीक्षक सुदर्शन तिवारी को पुलिस लाइन से वाचक पुलिस अधीक्षक, अमित सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक परसपुर, उपनिरीक्षक प्रभुनाथ यादव को पुलिस लाइन से परसपुर, उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से नवाबगंज, उप निरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल को पुलिस लाइन से नवाबगंज भेजा गया है।

Updated on:

18 Aug 2025 08:32 am

Published on:

18 Aug 2025 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस, एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला

