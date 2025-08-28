गोंडा- अयोध्या रेल खंड पर मिला ट्रक ड्राइवर का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

गोंडा- अयोध्या रेलखंड पर नवाबगंज थाना के दुल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने एक शव पड़ा देखा। पुलिस और परिजनों को सूचना दी। ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नगवा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रामजग उर्फ लल्लन के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव नगवा के मजरा गोसाई पुरवा के रहने वाले रामजग बुधवार रात लगभग 10 बजे घर से निकले थे। लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। सुबह करीब 9 बजे रेलवे ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मृतक की मां भिखना देवी शव देखकर बेसुध हो गईं। होश में आने पर वह दहाड़ मार कर रोने लगती। परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। शरीर पर चोट के निशान मिले है। हालांकि चोट कैसे लगी यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मृतक की मां का कहना है कि रामजग का गांव की एक महिला से प्रेम संबंध था और इसी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। रामजग दो भाइयों में बड़े थे। और उनके परिवार में पत्नी रेनू देवी, 18 वर्षीय बेटी कोमल, 16 वर्षीय बेटा अभय और 7 वर्षीय बेटा प्रिंस शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
नवाबगंज के प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर युवक के घर में दो दिन पहले विवाद हुआ था। इसके बाद उसने अपनी मोबाइल तोड़ दी थी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का पता चल सकेगा। आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश राय का कहना है कि ट्रैक की देखरेख करने वाले की-मैन सतीश ने शव मिलने की सूचना दी।