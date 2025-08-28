गोंडा- अयोध्या रेल खंड पर मिला ट्रक ड्राइवर का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव नगवा के मजरा गोसाई पुरवा के रहने वाले रामजग बुधवार रात लगभग 10 बजे घर से निकले थे। लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। सुबह करीब 9 बजे रेलवे ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मृतक की मां भिखना देवी शव देखकर बेसुध हो गईं। होश में आने पर वह दहाड़ मार कर रोने लगती। परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। शरीर पर चोट के निशान मिले है। हालांकि चोट कैसे लगी यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मृतक की मां का कहना है कि रामजग का गांव की एक महिला से प्रेम संबंध था और इसी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। रामजग दो भाइयों में बड़े थे। और उनके परिवार में पत्नी रेनू देवी, 18 वर्षीय बेटी कोमल, 16 वर्षीय बेटा अभय और 7 वर्षीय बेटा प्रिंस शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।