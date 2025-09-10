नेपाल संकट पर यूपी सरकार सख्त, सीमा पर कड़ी सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल में जारी अशांति और विद्रोह की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी रखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण ने नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में 24 घंटे अलर्ट रहने का आदेश दिया है।
नेपाल में अस्थिर हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को मजबूत कर दिया है। सीमाओं को सील करने के साथ ही सोशल मीडिया गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की विशेष यूनिट लगातार ऑनलाइन निगरानी कर रही है।
इसके अलावा, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए डीजीपी मुख्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसकी जिम्मेदारी एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश को दी गई है। यहां तीन हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे। जिन पर सीधे मदद ली जा सकेगी। सीमावर्ती जिलों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में देर न हो।
संपर्क हेतु हेल्पलाइन नंबर: 📞 0522-2390257 📞 0522-2724010 📞 9454401674 📲 व्हाट्सएप: 9454401674