UP-IMRAS: मरीजों को बड़ी राहत! जानिए हेल्थकेयर सेक्टर की मेगा प्लानिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश ‘मेक इन इंडिया’ से आगे बढ़कर ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ की दिशा में कदम रख रहा है। इससे न केवल राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बल्कि देश को मेडिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बनेगा।