UP: केंद्र सरकार की नई पहल! अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बड़े बदलाव की तैयारी, केंद्र ने मांगे करोड़ों के प्रस्ताव

2023-24 में जारी की गई नई गाइडलाइन के आधार पर आठ सेक्टरों में अलग-अलग प्रकार के विकास कार्य स्वीकृत होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएचसी, सीएचसी, आयुष अस्पताल, पोषण पुनर्वास केंद्र जैसे भवन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। शिक्षा के तहत स्कूल, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, कृषि कॉलेज या अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जा सकती हैं। कौशल विकास में ITI, पॉलिटेक्निक और हुनर हब जैसी इकाइयों को शामिल किया गया है।