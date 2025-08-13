UP News: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने पुलिस को 15 दिन का दिया समय दर्ज होगी रिपोर्ट

UP News: जिले के भिटौरा गांव के की रहने वाले अजय सिंह द्वारा दायर की गई एक अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके निजी सचिव राजेश सिंह समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अजय सिंह का आरोप है कि मंत्री और उनके सहयोगियों ने उनकी पत्नी मनीषा सिंह की 16 डिसमिल जमीन का बैनामा वर्ष 2021 के पुराने स्टांप पर फर्जी तरीके से मिथलेश रस्तोगी और कांती सिंह के नाम करवा दिया। इस पूरे लेन-देन में बैकडेट में कागज़ तैयार कराए गए थे। बताया गया कि पीड़ित ने वर्ष 2024 में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी देने पर पुनः जांच का आदेश दिया गया।