UP Rains: यूपी के 15 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, कल इन 41 जिलों में तूफानी बारिश, IMD latest update

मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी की देर शाम या रात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू होने के आसार हैं। इसके बाद 23 जनवरी को इसका दायरा बढ़ते हुए पूर्वी यूपी तक पहुंच सकता है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। वहीं तेज हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट आ सकती है। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।