UP Rains: अगले 72 घंटे में लौटेगा मानसून, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अपडेट, फिर टूट कर बरसेंगे बादल

UP Rains: यूपी में मानसून की गाड़ी पर अगले 72 घंटे के लिए ब्रेक लग गया। लेकिन पश्चिमी संभाग की कुछ जिलों में कल भारी बारिश के होने की संभावना है। मौसम विभाग में शुक्रवार की शाम बारिश का ताजा अपडेट जारी किया है। आइये जानते हैं। यूपी के किस संभाग में कब होगी बारिश?

Mahendra Tiwari

Aug 15, 2025

Up Rains
फोटो जेनरेट AI

UP Rains: यूपी में मानसून की गाड़ी पर एक बार फिर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ताजा अपडेट जारी कर पूर्वी यूपी से 19 अगस्त तक बारिश की छुट्टी कर दी है। जबकि पश्चिमी यूपी में 16 अगस्त यानी कल भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 16 अगस्त के बाद पश्चिमी यूपी को मौसम विभाग 20 अगस्त तक ग्रीन जोन में रखा है। यानी बारिश की कोई संभावना नहीं है।

UP Rains: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रदेश के दोनों संभाग में कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर है। वाराणसी, प्रयागराज, गोंडा- बहराइच सहित प्रदेश के कई जिले का कुछ अंश बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार 15 अगस्त यानी आज पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 16 अगस्त से 19 अगस्त पूर्वी यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। यानी अगले 72 घंटे तक पूर्वी यूपी में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले दो-तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 20 अगस्त को पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर सहित करीब 23 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों में 21 अगस्त से मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इस दौरान दोनों संभाग में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया बेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसका असर उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे में दिखाई पड़ेगा।

इस सप्ताह सताएगी उमस भरी गर्मी

मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में तीखी धूप निकलने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी बेहाल करेगी। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

इन जिलों में कल 16 अगस्त बारिश के आसार

मेरठ,बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर,गाजियाबाद, मुरादाबाद,अमरोहा,बिजनौर,रामपुर
सम्भल,मुजफ्फरनगर शामली, सहारनपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत,शाहजहांपुर,रामपुर, मुरादाबाद

Updated on:

15 Aug 2025 08:04 pm

Published on:

15 Aug 2025 08:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Rains: अगले 72 घंटे में लौटेगा मानसून, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अपडेट, फिर टूट कर बरसेंगे बादल

