UP Rains: अगले 72 घंटे में लौटेगा मानसून, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अपडेट, फिर टूट कर बरसेंगे बादल

UP Rains: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रदेश के दोनों संभाग में कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर है। वाराणसी, प्रयागराज, गोंडा- बहराइच सहित प्रदेश के कई जिले का कुछ अंश बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार 15 अगस्त यानी आज पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 16 अगस्त से 19 अगस्त पूर्वी यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। यानी अगले 72 घंटे तक पूर्वी यूपी में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले दो-तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 20 अगस्त को पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर सहित करीब 23 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों में 21 अगस्त से मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इस दौरान दोनों संभाग में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया बेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसका असर उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे में दिखाई पड़ेगा।