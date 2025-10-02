UP Rains: अगले 24 घंटे में आंधी- तूफान के साथ इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश का मौसम अब करवट ले चुका है। राज्य के कई इलाकों में आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। और आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले दो दिनों से अलग-अलग जिलों में लगातार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 2 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन लखनऊ से लेकर वाराणसी तक मॉनसूनी बादलों का डेरा रहेगा। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले चार दिन प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं, 24 घंटे बाद कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। जबकि पश्चिमी यूपी में 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बहुत भारी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।