UP Rains: अगले 24 घंटे में आंधी- तूफान के साथ इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की चेतावनी

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के मथुरा, मेरठ, बनारस, श्रावस्ती सहित कुछ जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। Indian Meteorological Department लखनऊ केंद्र के अनुसार पूर्वी यूपी गुरुवार को आंधी- तूफान के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार 2, अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पूर्वी यूपी में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ ओले भी गिर सकते हैं।
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश का मौसम अब करवट ले चुका है। राज्य के कई इलाकों में आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। और आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले दो दिनों से अलग-अलग जिलों में लगातार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 2 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन लखनऊ से लेकर वाराणसी तक मॉनसूनी बादलों का डेरा रहेगा। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले चार दिन प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं, 24 घंटे बाद कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। जबकि पश्चिमी यूपी में 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बहुत भारी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार ( 2अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर,सोनभद्र,मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर, में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
